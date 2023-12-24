Yabancı uyruklu dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şoke etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, insanların oldukça fazla olduğu caddeler, meydan ve cami etrafında yurttaşların duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Başkanlığa bağlı ekipler tarafından düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor.

Yapılan denetimler sırasında, Atakent Bulvarı’nda dilencilik yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şaşırttı. Üzerinden 1 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın ve 46 TL çıkan dilenci hakkında, Kabahatler Kanunu’nca işlem uygulandı ve üzerinden çıkan altın ve paralara el konuldu.

“VATANDAŞLARIMIZI BU KİŞİLERE İNANMAMALARI İÇİN NOKTASINDA UYARIYORUZ”

Dilencilere yönelik yapılan denetimler hakkında bilgilendirme yapan Zabıta Dairesi Başkanlığı Atakum Bölge Amiri Yakup Kurt, “Dilencilik yapan kişilerin özellikle duygusal hikayeler ve manipülatif yöntemlerle yardım talebinde bulundukları noktalarda yoğun olarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu tür dilencilerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Vatandaşlarımızı tekrar iyi niyetlerini kötüye kullanmaya çalışan bu kişilere inanmamaları noktasında uyarıyoruz” açıklamasını yaptı.