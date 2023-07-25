Yabancı uyruklu kadın bir avuç Euro'ya ev aldı

Oda tv'nin haberinde göre; Türk lirasının Euro karşısında rekor değer kaybı yabancı yatırımcıları ve yabancı turistleri Tükiye’ye tatil, alışveriş ve yatırım yapmak için cezbederken sosyal medyada son paylaşılan video ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yabancı uyruklu bir kadın ev almak için ev sahibine 61 bin Euro para vermek istedi. Fakat ev sahibi parayı TL olarak isteyince yabancı uyruklu kadın dövizciye gidip Euro’yu TL'ye çevirmek istedi.

Karşılığında ise 1.814.881,76 TL ödeme aldı. Dövizci ödemeyi 100'lük banknotlarla yapınca yabancı uyruklu turiste bir araba dolusu para verildi. O videoyu cep telefonu kamerasına kaydeden yabancı uyruklu kadın videoyu gülerek sonlandırdı.

EURO DAHA NE KADAR ARTACAK?

Euro ve doların rekor yükselişi durdurulamıyor. 2 hafta içerisinde Euro 24 liradan 29,74 TL'ye Dolar ise 23 liradan 26,91 liraya yükseldi.