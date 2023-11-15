Yabancı uyruklu kişilere pansiyon olarak kiralanan daireden çıkanlar şok etti

Esenyurt’ta yabancı uyruklulara pansiyon olan binaya polis tarafından baskın düzenledi. Baskın sonrası içerideki eşyalar bina sahibi tarafından camlardan sokağa atıldı.

KAYNAK: İHA
Yabancı uyruklu kişilere pansiyon olarak kiralanan daireden çıkanlar şok etti

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Olay, dün Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ara sokakta bulunan 4 katlı bina sahibi tarafından düzensiz göçmenlere pansiyon olarak kiralandı. Sokak sakinlerinin de ihbarı üzerine aynı binaya 2 kez polis baskını düzenledi. Baskın sonrası göçmenler gözaltına alındı. Son baskından sonra bina içerisindeki eşyalar bina sahibi tarafından camdan sokağa atıldı. Sokakta çöp gibi duran malzemeler belediye ekipleri tarafından temizlendi. Mahalle sakinleri ise binanın bu şekilde kullanılmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çelik olayla alakalı, “Burası bir vatandaşa ait, yabancılara kiraya veriyor. Polis baskınından sonra 2 kişi gelerek bu binayı komple boşalttı. Bina da kötü şeyler olduğu söylendi. Burası 4 katlı bir bina komple yabancılara kiralanmış.100 yataklı bir barınma yeri yapılmış kamera sistemi ile donatılmış. Gelen giden geceleri geliyordu. Bu kadar eşyanın nasıl geldiğini de fark etmedik. Hayret ettik bu kadar eşya ne zaman nasıl geldi. Bina yeni yapılmıştı. Sıfır binadan 4-5 kamyon çöp çıktı. Mahalleli olarak rahatsızız aileler yaşıyor. Bizzat ben ev sahibi ile konuştum. Sahip çık dedik, ‘tamam’ dedi” ifadelerini kullandı.

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