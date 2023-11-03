Yabancı uyruklu öğrencilerinden Filistin'e dayanışma çağrısı

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'deki Filistin halkına dayanışma çağrısı yaptı.

KAYNAK: AA
Yabancı uyruklu öğrencilerinden Filistin'e dayanışma çağrısı

DEÜ Rektörlüğü önünde toplanan aralarında Filistinlilerin de bulunduğu 40 ülkeden öğrenciler, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Filistinli Reham Abushar, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı kuşatmada hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bine yaklaştığını söyledi.

Dünya kamuoyunun Gazze'de yaşananları görmezden geldiğini vurgulayan Abushar, şöyle konuştu:

"Gazze halkı bundan sonra yaşanacaklar konusunda çok daha endişeli. Dünyanın büyük güçleri bariz şekilde terör uygulayan bir devleti desteklemeye devam ediyor. Uluslararası örgütleri de kendi çıkarları için hareket ettiriyor. Gazze'de şu an su, yiyecek, elektrik ve ilaç yok. Kendi akrabalarımdan 40'tan fazla kişiyi kaybettim. Bunların da 35'i kadın ve çocuktu. Hepsi de evlerinde oturan masum sivillerdi. Gazze'de onlarca doktor arkadaşım, yaralılara müdahale ederken öldürüldü."

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise İsrail'in sivil katliamlarını en hızlı şekilde durdurması gerektiğini dile getirdi.

Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Hotar, "Uyuyan dünyayı uyanmaya davet ediyoruz. Bugün bu saldırılara 'dur' demeyenler yarın kendisine bir sorun geldiğinde bu suskun dünyaya 'suskun' deme hakkını bulamayacaklar." diye konuştu.

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