Yabancı uyruklu şahsın midesinde uyuşturucu bulundu

Kaynak: İHA
Yabancı uyruklu şahsın midesinde uyuşturucu bulundu
Yol kontrolü esnasında yakalanan yabancı uyruklu şahsın midesinden 550 gram uyuşturucu çıktı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolü sırasında yakalanan yabbancı uyruklu bir şahsın midesinden 550 gram metamfetamin çıktı. Bitlis Valiliği’nin açıklamasında, Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste bir yabancı uyruklu şahsın hareketlerinden şüphelenildiği ve şahsın yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, şahsa yapılan muayenede mide ve bağırsaklarında 73 adet kapsül halinde metamfetamin bulunduğu iletildi. Şüpheli şahıs, önce gözaltına alındı, daha sonra ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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