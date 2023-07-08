Yabancı uyruklu sarhoş trafikte ortalığı birbirine kattı

İstanbul Beyoğlu'nda sarhoş olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın sürücü, kaza yaptıktan sonra taksiye üst üste çarparak ortalığı birbirine kattı.

Yabancı uyruklu sarhoş trafikte ortalığı birbirine kattı

İHA’da yer alan habere göre olay Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 MB 4975 plakalı araçla seyir halinde olan yabancı uyruklu sarhoş 3 kadın, bilinmeyen bir nedenle önündeki 34 TEM 06 taksiye çarptı. Kazanın ardından kadınlardan biri araçtan inerken, kadın sürücü ve yanındaki arkadaşının kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Çığlık atan kadın sürücüyü vatandaşlar ile arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak olmadı. Vatandaşların uyarılarına aldırmayıp etrafına bağıran kadın geri gelip taksiye üst üste çarptı. Vatandaşlar çareyi aracın anahtarını almakta buldu. Araca yönelen iki kişi, kontaktaki anahtarı aldı. Kadınlar vatandaşlara tepki gösterirken, 3 kadının ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde içinde iki kadının bulunduğu aracın üst üste taksiye çarptığı, vatandaşların ve aracın dışındaki başka bir kadının ise sürücüyü sakinleştirmeye çalıştıkları görülüyor.

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