Yabancı yatırımcılar Almanya'ya sırt döndü

Almanya, Avrupa'daki rakipleri olan Fransa ve İspanya ile karşılaştırıldığında, doğrudan yabancı yatırımlarda büyük bir gerileme yaşıyor. Bundesbank tarafından önceden yayımlanan bir rapora dayanan uzman makalesine göre, Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen ek sermaye miktarı 2021 sonundan bu yana neredeyse hiç artmamış durumda. Dış ülkelerden gelen yatırımlar hâlâ pozitif bir seyir izlese de, bu durum 2019 sonu ile 2021 sonu arasındaki yıllarla kıyaslandığında önemli ölçüde azalmış.

Yatırım Miktarındaki Düşüş

2020 ve 2021 yıllarında yabancı şirketlerin Almanya’ya yaptığı yatırımlar 100 milyar Euro’nun biraz üzerinde gerçekleşmişken, 2023 yılı ortalarına kadar bu rakam yalnızca 62 milyar Euro olarak kaydedildi. Bundesbank, 2022 yılının istatistiksel olarak bu trendde önemli bir kesintiye işaret ettiğini ve doğrudan yabancı yatırım akışlarının Almanya’ya olan ilgisinin azaldığını belirtti.

Yatırımcıların Tercihleri ve Gelecek Beklentileri

Ancak, uluslararası yatırımcıların tamamen Almanya'dan çekildiğine dair bir belirti bulunmuyor. Özellikle ABD ve Hollanda'dan gelen doğrudan yatırımcılar, bu trendin kesilmesinden önce ve sonra kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Bununla birlikte, Birleşik Krallık’tan gelen yatırım akışları son iki buçuk yıl içinde önemli ölçüde geriledi. Bunun sebepleri arasında, Birleşik Krallık'ın 2020 yılının Ocak ayında Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) gösteriliyor.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüşün nedenleri henüz kesin bir şekilde belirlenememiş olsa da, enerji maliyetlerinin yüksekliği ve uluslararası rekabetin artması gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülüyor. Uzmanlar, Almanya ve Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda rekabetçi kalabilmek ve yabancı yatırımları çekebilmek için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguluyor.