Yabancılar bizi çok seviyor

Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank bizi çok seviyor.

Nereden mi anladım?

Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte sürekli hazırladıkları raporla Türkiye’nin çok iyi olacağını yazdılar.

Türkiye’ye yatırım yapmanın çok kazançlı olacağını söyleyip durdular.

Türk ekonomisinin hızla iyileştiğini, gelişmekte olan piyasaların yıldızı olduğunu raporlarında yazdılar.

Peki bizi seven ve takdir eden Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank parasını Türkiye’ye getirdi mi?

Hayır!

Neden faizlerin biraz daha artmasını doların da biraz yükselmesini bekliyorlar.

Yani kaba bir hesap ile Türkiye’ye getirdikleri 100 doları 28,80’e değil 30-35 lira aralığında bozdurmak istiyorlar. Bugün 100 dolar 2 bin 880 lira ediyor. Ama kur 35 lira olursa 3 bin 500 lira eder.

Onu bugünün faiz oranı yüzde 40 ile tahvile bağlarsa, 1 yıl sonra 140 dolar olarak geri alacak. Hadi diyelim kur da yükseldi kârı 30 dolar. Yani 100 dolara 130 dolar.

Bu futbolcuları dolandıran banka müdiresinin bile verdiği faizden daha fazla.

Banka müdiresine para kaptıranları finansal okuryazar olmamakla suçladık.

Peki, Türkiye’deki faiz nedir?

Tarihin en pahalı deneyi NAS’ın faturası bu faiz.

2021 Eylül ayında bu deneye kalkışmasaydık, enflasyon en fazla yüzde 20, dolar ise 23 liraydı.

Şimdi yağmur duasına çıkar gibi Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank duasına çıktık.

Onlardan gelen her raporu büyük bir hazla manşetlere taşıyoruz.

Dün gece Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank’ın en önemli şirketlerinden biri, Türkiye’nin kredi görünümünü negatiften pozitife çevirdi.

Raporda diyor ki, aferin doğru yoldasınız.

Faizi ve kuru biraz daha yukarı çekin geleceğiz.

Geceden beri çok mutluyuz.

S&P Global bize bakışını değiştirdi diye.

Can alıcı soru:

Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank gelip bizim devletimize yüzde 45 faizle borç verirse ne olur?

Onu biz değil çocuklarımız ve hatta torunlarımız düşünecek. Çünkü onlar bu faizi ödemek için daha çok çalışıp daha çok vergi verecek.

Köle gibi çalışıp, köle gibi yaşayacak.

Yabancıların sıradan bir telefonunu almak için yüzde 110 vergi ödeyecek. Daha iyi otomobile binemeyecek. Daha iyi evlerde oturamayacak. Çünkü bunlara yüksek vergi ve düşük geliri nedeniyle erişemeyecek.

Eskiden aileler çocuklarına çalışıp didinip ev arsa bırakırdı.

Şimdi biz siyasi tercihimizle onlara gençlikleri boyunca ödeyecekleri tefeci faizini ödeme mirası bırakıyoruz.

Keşke elimiz kırılsaydı da bu hatayı yapmasaydık diyen bir neslin çocuklarının geleceği, şimdiden Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank’ın elinde.

Yıllarca bunları mutlu etmek için yarı aç yarı tok çalışacaklar.