Yabancılar borsada tercih değiştirdi

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verileri kapsamında, 29 Ağustos haftasında 19,5 milyon dolar net hisse satışı gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriler kapsamında, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 682,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satış işlemleri net 3,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 10,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net olarak 20,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

STOKLAR

Yurt dışında yerleşik olan kişilerin hisse senedi stoklarının piyasa değeri 34 milyar 706,4 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 862,8 milyon dolar olarak açıklanırken, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 599,9 milyon dolar oldu.

DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 117,1 milyon dolar olarak kaydedildi.

Genel yönetim dışında kalan sektör ihraçları ise 371,0 milyon dolar düzeyinde açıklandı.