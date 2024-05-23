Yabancılar DİBS'e saldırdı milyarlarca dolar yatırdılar

Kaynak: AA
Yabancılar DİBS'e saldırdı milyarlarca dolar yatırdılar

Yabancı yatırımcılar, Devlet İç Borçlanma Senedi DİBS'e büyük ilgi gösterdi. Son 8 haftada yabancılar 5,8 milyar dolar değerinde DİBS satın altın. Sadece 17 Mayıs haftasında 1 Milyar 339 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi altılar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'den Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklaması. TCMB'ye göre yabancılar Devlet İç Borçlanma Senedine büyük ilgi gösterdi.

TCMB'ye göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Mayıs haftasında net 1 milyar 339 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 43,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Buna karşı yabancılar 232,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

TCMB açıklamasında DİBS alımlarında 8 haftalık periyotlar da açıklandı. Buna göre yurt dışı yerleşiklerin son 8 haftadaki DİBS alımı, 5 milyar 887,4 milyon dolar oldu. Bu rakam 2013'ten bu yana en güçlü yabancı ilgisine işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 17 Mayıs haftasında 41 milyar 455,7 milyon dolara yükseliş gösterdi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 796 milyon dolardan 8 milyar 191,1 milyon dolara, ŞBS stokları 229,6 milyon dolardan 272,9 milyon dolara yükseldi.

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