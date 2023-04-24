Yabancılar her 100 konuttan 38’ini Antalya’dan aldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle iki ülkeden göç almaya devam eden Antalya'da, özellikle Rusların konut yatırımı artarak sürüyor. Türkiye'de yabancılara konut satışı yılın ilk 3 ayında yüzde 24 düşerken, Antalya'da yüzde 21 arttı. Yabancıya her 100 konuttan 38'inin satışı, Antalya'da gerçekleşti. En çok satış yapılan yabancılar ise Ruslar oldu.

Antalya, Rusya ve Almanya başta olmak üzere BDT ve Avrupa ülkeleri vatandaşları için de yerleşik yaşam için tercih edilen illerin başında geliyor. Bu yılın ilk 3 aylık verilerine göre uzun yıllar sonra İstanbul'u da geçerek yabancılara en çok konut satışı yapılan Antalya, geçen yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, bu iki ülkeden yerleşik yaşam amaçlı göç almaya devam ediyor.

ANTALYA'DA REKOR ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayı sonu verilerine göre, 2023 yılı üç aylık dönemde Türkiye genelinde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak, 10 bin 926 oldu. Geçen yılların en çok konut satış yapılan ili olan İstanbul'da ise ilk 3 ayda yüzde 40'lık düşüşle toplam satış 3 bin 603 oldu. Hem Türkiye geneli, hem İstanbul ve yabancıların konut satın alımı için tercih ettiği diğer illerin birçoğunda düşüş gerçekleşirken, Antalya'da ise bu yıl ilk 3 ayda yabancılara toplam 4 bin 177 konut satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik rekor artış yaşanırken, Antalya bu sayıyla Türkiye'deki yabancılara toplam konut satışının yüzde 38'ine sahip oldu.

HER 2,8 KONUTTAN BİRİNİ RUSLAR ALDI

2015'ten bugüne kadarki verilere göre Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt vatandaşları Türkiye'de en çok konut alan yabancılar olurken, 4 veya 5'inci sıralarda gelen Ruslar, savaşın başladığı 2022'de ilk sıraya yükseldi. Mart 2023 sonu itibarıyla yine Ruslar ilk sırada bulunuyor. 2022 toplamında Türkiye'de yabancıya 68 bin 210 konut satışı yapılırken, Ruslar toplamda 16 bin 312 konut satın aldı. Geçen sene her 4 konuttan 1'ini satın alan Rusların en çok konut tercih ettiği il de Antalya oldu. Bu yıl ilk 3 aylık dönemde ise toplam 10 bin 926 konuttan 3 bin 915'ini Ruslar aldı. Rusların geçen yılın aynı dönemine göre bu yılki konut satın alım oranında yüzde 155'lik rekor artış yaşandı. Türkiye'de bu yıl ilk 3 ayda yabancılara satılan her 2,8 konuttan 1'ini Ruslar aldı. Bu yıl toplam satışın yüzde 35,8'ine sahip olan Ruslar, hem geçen sene, hem de bu yılın ilk 3 ayında sıralamadaki en yakın ikinci ülkeye iki katından fazla fark attı.