Yabancılar konut alımında gözünü bu illere dikti! İşte İstanbul'u sollayan o iller

Ekim ayı konut satış rakamları açıklandı. Yabancılara gerçekleştirilen konut satışları Ekim'de geçen yıla oranla yüzde 16,3 oranında azalış gösterdi. Son rapora göre yabancılar konut almak için tercih ettiği bölgeler de değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında arttı ve 165 bin 138 şeklinde oldu. Ancak yabancı alımlarında düşüş görüldü. Yabancıların İstanbul dışında en çok tercih ettiği iller ise Antalya, Mersin ve Yalova oldu.

TÜİK’in açıkladığı son rakamlara göre konut satış sayısının en fazla olduğu kentler sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az konut satılan iller sırayla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan oldu.

EKİM AYINDA YABANCIYA 2 BİN 122 KONUT SATILDI

Açıklanan verilere göre yabancılara gerçekleştirilen konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalış oldu ve toplam konu satışı 2 bin 122 şeklinde oldu. 2024 yılının Ekim ayında toplam konut satışları içerisinde yabancılara gerçekleştirilen konut satışının payı yüzde 1,3 şeklinde gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı aynı rapora göre yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu şehirler sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin olarak belirtildi.

Yabancılara yapıla konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 37,2 oranında azaldı ve 19 bin 212 şeklinde oldu. Peki yabancılar en çok hangi kentlerden konut satın aldı?



1. Antalya

Konut satış adedi: 6 bin 740

2. İstanbul

Konut satış adedi: 6 bin 703

3. Mersin

Konut satış adedi: 1.692

4. Ankara

Konut satış adedi: 497

5. Yalova

Konut satış adedi: 468

6. Bursa

Konut satış adedi: 461

7. Kocaeli

Konut satış adedi: 344

8. Aydın

Konut satış adedi: 318

9. İzmir

Konut satış adedi: 308

10. Muğla

Konut satış adedi: 299

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KONUT ALANLAR RUSLAR OLDU

Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2024 yılının Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, 172 ile İran ve 136 ile de Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.