Yabancılar üzerinde gözetim yetkisi kabul edildi

Kaynak: AA
Yabancılar üzerinde gözetim yetkisi kabul edildi
Amerika’da yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren tasarı kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren 702. Maddenin aktifleştiren yasa tasarısı kabul edildi.

Tasarı, 147 "hayır" oyuna karşı 273 "evet" oyuyla kabul edilirken yasalaşması için bir sonraki aşama olan ABD Senatosu'na gönderilen tasarının, Senato'nun iki kanadından da destek görmesi bekleniyor.

ABD vatandaşlarının anayasa ile verilmiş mahremiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen FISA, son 5 ayda 3 kez oylamaya sunulmuş ancak yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı.

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