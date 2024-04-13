Yabancılar üzerinde gözetim yetkisi kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren 702. Maddenin aktifleştiren yasa tasarısı kabul edildi.

Tasarı, 147 "hayır" oyuna karşı 273 "evet" oyuyla kabul edilirken yasalaşması için bir sonraki aşama olan ABD Senatosu'na gönderilen tasarının, Senato'nun iki kanadından da destek görmesi bekleniyor.

ABD vatandaşlarının anayasa ile verilmiş mahremiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen FISA, son 5 ayda 3 kez oylamaya sunulmuş ancak yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı.