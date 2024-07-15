Yabancılara sabit fiyat Türk öğrencilere yüzde 228 zam. Fenerbahçe Üniversitesi öğrencileri isyan etti

Fenerbahçe yeni dönem zamlarının açıklanması sonrası öğrenciler ve veliler isyan etti. Üniversiteden yapılan açıklamada yüzde 228 zam yapıldığı duyuruldu. Alınan karar sonrası büyük tepki gösteren veliler ve öğrenciler üniversite önünde eylem yaptı.

Rektörlük önüne toplanan veliler ve öğrenciler zamların geri çekilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

YABANCIYA SABİT FİYAT TÜRK ÖĞRENCİLERE ZAM

Öğrenciler ayrıca yabancı öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında fiyat ayrımı yapılığını belirtiyor. Üniversite yönetiminin yabancılara sabit fiyat uygularken Türk öğrencilere yüzde 228 zam yaptığı iddia edildi. Öğrenciler ayrımcılığın her yıl devam ettiğinin altını çizdi.

Öğrenciler, “Yabancı öğrencilere sabit fiyat, Türk öğrencilere zam! Aynı bölümde aynı eğitimi almak için Türk öğrenciler daha fazla ödeme yapmak zorunda bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

BURSLAR ORTADAN KALDIRILIYOR

Öte yandan bursların bir açıklama yapılmadan ortadan kaldırılması velilerin ve öğrencilerin tepkisini çekiyor. Yapılan açıklamada burs çeşitlerinin sistemden kaldırıldığı ve bu konuda bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Veliler ve öğrenciler yapılan zamların geri çekilmesi için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Protesto gösterisi sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.