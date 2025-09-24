Yabancılara sahte ev satış yapan çete çökertildi! Polisten dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Yabancılara sahte ev satışı yaparak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 106 kişi çete, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şebekenin operasyon kapsamında 451 yabancıya 1240 ev, 47 otomobil ve 65 arsa satışı yaptığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı duyurduğu operasyonda, 19 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 106 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlem başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin haklarında ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Suçtan elde edilen mal varlığını aklama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatıldı.

19-ilde-organize-suc-orgutu-operasyonu-929124-275967.jpg

19-ilde-organize-suc-orgutu-operasyonu-929125-275967-1.jpg

ali.jpg

