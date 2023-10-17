Yabancılara usulsüz ve sahte ikamet çıkaran şüphelilere operasyon

Kocaeli'de yabancı uyruklu şahıslara usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet çıkaran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

KAYNAK: İHA
Yabancılara usulsüz ve sahte ikamet çıkaran şüphelilere operasyon

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce "Mali Suçların Men ve Takibi"ne yönelik yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu şahıslara usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet çıkaran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 13 şüphelinin birlikte hareket edip, sahte kira sözleşmeleri düzenleyerek yabancı uyruklu şahıslara geçici ikamet belgesi temin ettikleri tespit edildi. Kocaeli'de şüphelilerin iş yeri ve ikametinde yapılan eş zamanlı operasyonda suça konu çok sayıda evrak ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde usulsüz ikamet verilmesine aracı olan ve ikametini kullandıran 53 şahsa yönelik adli ve idari işlemler devam ediyor.

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