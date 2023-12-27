Yabani 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

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Yabani 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas gibi oyunların yer aldığı Yabani dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Yabani 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde olduğu Yabani dizisinin 17. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yabani dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Yabani 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

YABANİ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle her Salı buluşmaya devam ediyor.

Yabani dizisinin 17. bölümü 2 Ocak Salı günü yani bu akşam saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.

Yabani dizisinde 16. bölüm Rüya ve Yaman Ali'nin kaza yapmasıyla sonlandı. Yeni bölümde Yaman Ali ve Rüya'nın kaza yapmasına sebep olan kişi üzerinde durulacak.

Yaman Ali kaza için 'cinayete teşebbüs' derken onu zorlu bir ameliyat bekliyor olacak ve Yaman uyanır uyanmaz onlara çarpan arabanın direksiyonunda kimin olduğu sorgulanacak.

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YABANİ KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Yaman, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etmeye çalışır. Fakat Soysalanlar ailesinin Yaman’a alışması kolay olmaz.

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YABANİ OYUNCU KADROSU

Çekimleri İstanbul’da başlayan dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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