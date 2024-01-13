Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde yer aldığı Yabani dizisinin 18. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yabani dizisinin yeni bölümüne dair ayrıntılar merakla bekleniyor. Peki, Yabani 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

YABANİ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle her Salı akşamı buluşmaya devam ediyor.

Yabani dizisinin 18. bölümü 16 Ocak Salı günü yani saat 20.00’de FOX TV’de yayınlanacak.

YABANİ KONUSU NEDİR?

Soysalanlar ailesinin köklü geçmişinden kaçırılıp sokaklara düşen Yaman, yıllar sonra ailesinin yanına döner ve kendini yeniden inşa etme çabasına girer. Ancak, bu geri dönüş sadece Yaman'ın değil, aynı zamanda Soysalanlar ailesinin de hayatını derinden etkiler. Yaman'ın, geçmişinden getirdiği izler ve yaşadığı zorluklar, ailenin içinde dengeleri sarsar.

Soysalanlar ailesi, Yaman'ı kabullenmekte zorlanırken, onun hayatına yeniden adapte olmaya çalışır. Yaman'ın evine dönüşü, aile içindeki ilişkileri sınar ve derin duygusal çatışmalara yol açar. Ancak Yaman, geçmişin izlerini silerek, ailesiyle olan bağlarını güçlendirmeye ve kendi yerini bulmaya kararlıdır. Yaman'ın evine dönüşü, hem aile içindeki gerilimleri arttırır hem de her bir karakterin kendi içsel mücadeleleriyle yüzleşmesine neden olur.

YABANİ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.