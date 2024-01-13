Yabani 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Yabani 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas gibi pek çok usta oyuncunun yer aldığı Yabani dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Yabani 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde yer aldığı Yabani dizisinin 18. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yabani dizisinin yeni bölümüne dair ayrıntılar merakla bekleniyor. Peki, Yabani 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

YABANİ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle her Salı akşamı buluşmaya devam ediyor.

Yabani dizisinin 18. bölümü 16 Ocak Salı günü yani saat 20.00’de FOX TV’de yayınlanacak.

maxresdefault-1.jpg

YABANİ KONUSU NEDİR?

Soysalanlar ailesinin köklü geçmişinden kaçırılıp sokaklara düşen Yaman, yıllar sonra ailesinin yanına döner ve kendini yeniden inşa etme çabasına girer. Ancak, bu geri dönüş sadece Yaman'ın değil, aynı zamanda Soysalanlar ailesinin de hayatını derinden etkiler. Yaman'ın, geçmişinden getirdiği izler ve yaşadığı zorluklar, ailenin içinde dengeleri sarsar.

Soysalanlar ailesi, Yaman'ı kabullenmekte zorlanırken, onun hayatına yeniden adapte olmaya çalışır. Yaman'ın evine dönüşü, aile içindeki ilişkileri sınar ve derin duygusal çatışmalara yol açar. Ancak Yaman, geçmişin izlerini silerek, ailesiyle olan bağlarını güçlendirmeye ve kendi yerini bulmaya kararlıdır. Yaman'ın evine dönüşü, hem aile içindeki gerilimleri arttırır hem de her bir karakterin kendi içsel mücadeleleriyle yüzleşmesine neden olur.

yabani.jpg

YABANİ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Son Haberler
Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme. Artık zorunlu değil Otomotiv
Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme. Artık zorunlu değil
Okullarda son hafta ders yapılmayacak mı? Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Keşfet
Okullarda son hafta ders yapılmayacak mı? Okullarda son hafta ders işlenecek mi?
TFF'den flaş karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak Spor
TFF'den flaş karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı Gündem
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Yalı Çapkını 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yalı Çapkını 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Rıza Çalımbay'dan Fernando Santos açıklaması! 'Bir şeye uyuz oluyorum' Spor
Rıza Çalımbay'dan Fernando Santos açıklaması! 'Bir şeye uyuz oluyorum'
Yılmaz Özdil 2 paylaşım yaptı herkesin yüreğindekileri açıkladı. Bu çadır sizin eseriniz. Teröristlerin çadırından yayın yapanlar uyuyamayacak Gündem
Yılmaz Özdil 2 paylaşım yaptı herkesin yüreğindekileri açıkladı. Bu çadır sizin eseriniz. Teröristlerin çadırından yayın yapanlar uyuyamayacak