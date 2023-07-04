Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde Suzanne ve Richard Gilson çifti bahçe düzenlemesi sırasında topraktan oluşan iki silindir gördü.

Richard bunların yabani ot olduğunu zannederek onları ertesi gün çöpe atmak üzere kenara kaldırdı. Gilson eşinin çöpleri kaldırmasına yardım etmek istediğinde ise otların arasında 10 dolarlık ve 20 dolarlık banknotların olduğunu fark etti.

NJ Advance Media’ya konuşan Gilson, “Yeşil bir kağıt görünce onun para olduğunu anladım. Birbirine bağlı küçük rulolar şeklinde saklanmıştı. Kazı sırasında bir kısmı ezildi. Paraların 1934 yılına ait olduğunu görünce şaşkınlığımız iyice arttı. Sergilenmesi için onları müzeye teslim ettik” dedi.