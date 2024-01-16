Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde yer aldığı Yabani dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yabani dizisinin yeni bölümüne dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Yabani yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle Salı akşamları buluşuyor.

Yabani dizisinin 18. bölümü 16 Ocak Salı günü yani bu akşam saat 20.00’de FOX TV’de yayınlanacak.

YABANİ KONUSU NEDİR?

Yaman, ailesinden koparılarak sokaklara düşmüş, ancak yıllar sonra ailesinin yanına geri dönmüştür. Geri dönüşü, sadece kendi hayatını değil, aynı zamanda Soysalanlar ailesinin dinamiklerini de derinden etkilemiştir.

Yaman'ın geçmişinden getirdiği izler ve yaşadığı zorluklar, ailenin içinde dengeleri sarsar. Soysalanlar ailesi, Yaman'ı kabullenmekte zorlanırken, onunla birlikte geçmişle yüzleşme ve adaptasyon sürecine girişir. Yaman'ın evine dönüşü, aile içindeki ilişkileri test ederken, derin duygusal çatışmalara neden olur.

Ancak Yaman, kararlı bir şekilde geçmişin izlerini silmeye ve ailesiyle olan bağlarını güçlendirmeye çalışır. Bu süreç, aile içindeki gerilimleri arttırır ve her bir karakterin kendi içsel mücadeleleriyle yüzleşmesine zemin hazırlar. Yaman'ın evine dönüşü, aile üyelerinin kişisel gelişimleri ve ilişkileri üzerinde kalıcı etkiler bırakır.