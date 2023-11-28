Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Yeni sezon dizileri arasında severek takip edilen dizilerden biri olan Yabani'nin başrollerinde Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı yer alıyor.

Dizide müthiş bir dramın içinde olan ikilinin partnerliği herkes tarafından çok beğeniliyor. Dizide bir türü kavuşamayan çiftin aşklarının gerçeğe dönüştüğü iddia edildi.

HER ŞEY SETTE BAŞLADI

Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre Yabani'nin 'Rüya'sı Simay Barlas ve dizide 'Yaman' rolüne can veren Halit Özgür Sarı'nın sevgili olduğu öğrenildi.

Çift henüz yeni olan ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

