Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Fox TV'nin sevilen dizisi Yabani'de 'Rüya' rolüne hayat veren güzel oyuncu Simay Barlas'ın, gönlünü rol arkadaşına kaptırdığı iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Yeni sezon dizileri arasında severek takip edilen dizilerden biri olan Yabani'nin başrollerinde Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı yer alıyor.

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Dizide müthiş bir dramın içinde olan ikilinin partnerliği herkes tarafından çok beğeniliyor. Dizide bir türü kavuşamayan çiftin aşklarının gerçeğe dönüştüğü iddia edildi.

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HER ŞEY SETTE BAŞLADI

Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre Yabani'nin 'Rüya'sı Simay Barlas ve dizide 'Yaman' rolüne can veren Halit Özgür Sarı'nın sevgili olduğu öğrenildi.

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Çift henüz yeni olan ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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