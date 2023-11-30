'Gelin' dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

“Gelin” Kanal 7’nin büyük ilgi gören günlük dizileri arasında yer almaya hazırlanıyor. Günlük dizinin başrol oyuncuları da belli oldu. İşte o isimler...

KAYNAK: Haber Merkezi
'Gelin' dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

“Gelin” dizisi Kanal 7 İç Yapımlar’ın yeni yapımı olarak sete çıkacak.

Taner Tunç’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin yapımcılığını Hüseyin Türkyıldırır üstleniyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Hafta sonu sete çıkması planlanan dizinin başrol kadın yıldızı son olarak “Aile” dizisinde Selin Şekerci’nin gençliğini canlandıran Talya Çelebi oldu.

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Talya Çelebi dizide “Hançer” karakterini canlandıracak. Dizinin erkek başrol oyuncusu ise Cenay Türksever oldu.

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