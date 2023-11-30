'Gelin' dizisinin başrol oyuncuları belli oldu

“Gelin” dizisi Kanal 7 İç Yapımlar’ın yeni yapımı olarak sete çıkacak.

Taner Tunç’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin yapımcılığını Hüseyin Türkyıldırır üstleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Hafta sonu sete çıkması planlanan dizinin başrol kadın yıldızı son olarak “Aile” dizisinde Selin Şekerci’nin gençliğini canlandıran Talya Çelebi oldu.

Talya Çelebi dizide “Hançer” karakterini canlandıracak. Dizinin erkek başrol oyuncusu ise Cenay Türksever oldu.

