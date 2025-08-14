Yağ tankı faciası! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde yağ tankına düşen anne Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da yağ tankına düşerek hayatını kaybeden anne ve 12 yaşındaki çocuğunun cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay, Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullandıkları iş yerine gelen Hacer Kepçe ve 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe dengesini kaybederek yağ tankının içine düştü. Annesini ve kardeşini tankının içinde bulan çocuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, morga kaldırıldı.

Ailenin iş yerini depo olarak kullandığını ifade eden Sefa Kurtoğlu isimli vatandaş, "İçeriyi görmedik, çok sayıda ambulans geldi. Burayı depo gibi kullanıyorlardı. Çok fazla gelip giden olmazdı. Sadece kendileri gelip gidiyordu" dedi.

