Yagi Tayfun’u Vietnam'da onlarca can aldı

Asya'nın bu yılki en güçlü fırtınası olan Yagi Tayfunu'nda 21 kişi hayatını kaybetti. 24 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Vietnam Meteoroloji ajansına göre fırtına batıya doğru ilerliyor. Tayfun ülkenin kuzeyinde etkili oldu ve büyük çaplı hasarlar verdi.

Vietnam Meteoroloji Ajansı ise daha fazla sel ve toprak kayması konusunda uyardı.

Vietnam Afet Yönetim Ajansı, tayfunun yol açtığı toprak kaymaları ve seller nedeniyle çoğunluğunun hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Tayfun, cumartesi günü yerli ve yabancı şirketlerin büyük üretim tesislerinin bulunduğu Vietnam'ın kuzeydoğu kıyılarına ulaştı ve meteoroloji kurumu tarafından pazar günü bir dizi uyarıda bulundu.

Tayfun milyonlarca hane ve şirketin elektriğini kesti, karayollarını su bastı, telekomünikasyon ağlarını aksattı, orta büyüklükte bir köprüyü ve binlerce ağacı devirdi ve birçok sanayi merkezinde ekonomik faaliyeti durdurdu.

İki milyon kişinin ikamet ettiği kıyı yerleşimi Haiphong'daki endüstri sitesinde çalışanlar pazartesi günü elektriklerinin olmadığını ve metal sac çatıları uçup giden tesislerdeki ekipmanları yağmurdan kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Haiphong ve komşu eyalet Quang Ninh'de 150'den fazla yatırımcının tesislerine ev sahipliği yapan DEEP C Endüstri Sitesi’nin başkanı Bruno Jaspaert, "Herkes tesisleri güvenli hale getirmek ve stokları kurutmak için çabalıyor" dedi.