Yagi tayfunu Vietnam'ı vurdu: 4 ölü

Kaynak: İHA
Yagi tayfunu Vietnam'ı vurdu: 4 ölü

Vietnam'ı vuran süper tayfun Yagi, büyük yıkıma yol açtı ve en az 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Tayfun, Çin'de 3 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra Vietnam kıyılarına ulaştı. Vietnam'da Quang Ninh eyaletinde 3, Hai Duong şehrinde ise 1 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. Hint-Pasifik Tropikal Kasırga Uyarı Merkezi'ne göre, tayfunun rüzgar hızı saatte 203 kilometreye kadar çıktı.

Başkent Hanoi'de şiddetli rüzgarlar binalara ve araçlara zarar verirken, devrilen ağaçlar elektrik kesintilerine yol açtı. Ülkenin kuzeyinde dört havalimanı kapatıldı ve kıyı kasabalarından 50 bin kişi tahliye edildi. Ayrıca Hanoi ve 12 kuzey vilayetinde okullar tatil edildi, halk kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyarıldı.

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