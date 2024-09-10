Yagi Tayfunu Vietnam'ı vurdu: Ölü sayısı 65’e yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu, ülkede büyük yıkıma neden oldu.

VN Express’in haberine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, tayfunun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65’e çıktığını açıkladı. Kayıp 40 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Tayfun nedeniyle kuzeydeki birçok nehrin taşma seviyesine yaklaştığı ve 48 binden fazla evin hasar gördüğü belirtildi. Ayrıca binlerce hektarlık tarım arazisi de sular altında kaldı.

Yagi Tayfun’u Vietnam'da onlarca can aldı

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, en fazla etkilenen Haiphong kentini ziyaret ederek, bölgeye 4 milyon dolarlık yardım paketini onayladı. Ülkenin kuzey kıyılarındaki bölgelerde 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Yagi Tayfunu, daha önce Filipinler ve Çin'de de can kayıplarına neden olmuştu.