Yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır devrildi

Kaynak: İHA
Yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır devrildi
Denizli’de yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kanala devrildi.

Buldan ilçesi Denizli - Manisa Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Z.Ç., yönetimindeki 35 BYS 755 plakalı tır ile seyir halindeyken yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak kanal devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Z.Ç, yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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