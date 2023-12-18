Yağışlar İstanbulluların yüzünü güldürdü. Barajlar doldu

Kaynak: DHA
Yağışlar İstanbulluların yüzünü güldürdü. Barajlar doldu
İstanbul'daki barajlar son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 50 sınırına dayandı. Bir ay önce doluluk oranı yüzde 18'e kadar düşen Alibey Barajında seviye yüzde 59,17'ye kadar yükseldi.

Sağanak yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu. İstanbul'un barajlarında 1 ay önce doluluk oranı yüzde 17,65'e kadar gerilemişti.

YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU

İstanbul'da Aralık ayında yağan yağmurlar İstanbulluların yüzünü güldürecek cinsten. Çünkü o yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu ve hatta doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı.

Alibey barajında 1 ay önce yüzde 18.4 olarak ölçülen doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün 59.17'ye yükseldi. Istanca barajında ise bu doluluk oranı yüzde 100'e geldi.

ALİBEY BARAJINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59.17'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3.5'e kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 28.37'ye ulaştı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek Istırancalar oldu. Yüzde 19.11'li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 100 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

Elmalı yüzde 86.88

Ömerli yüzde 67,05

Darlık yüzde 59,66

Alibey yüzde 59,17

Istırancalar yüzde 100

Büyükçekmece 35,82

Terkos 34,53

Sazlıdere 28,37

Kazandere 37,79

Papuçdere 24,52

iski1.jpg

foto123.jpg

foto3456.jpg

fotookok677788.jpg

Son Haberler
Gine'de petrol dolum terminalinde patlama. 8 kişi öldü Dünya
Gine'de petrol dolum terminalinde patlama. 8 kişi öldü
Özellikle kadınların parmağı bir anda böyle kalırsa ne olur Sağlık
Özellikle kadınların parmağı bir anda böyle kalırsa ne olur
Kerkük'te halk 18 yıl sonra yerel seçimler için sandık başında Dünya
Kerkük'te halk 18 yıl sonra yerel seçimler için sandık başında
Eski TRT sunucusu Menzil için para toplarken görüntülendi Gündem
Eski TRT sunucusu Menzil için para toplarken görüntülendi
Göztepe Eyüp maçına kritik atama. Trendyol 1. Lig hakemleri belli oldu Spor
Göztepe Eyüp maçına kritik atama. Trendyol 1. Lig hakemleri belli oldu
Velilere korsan servis uyarısı Gündem
Velilere korsan servis uyarısı
Fazıl Say şarkıcı Cem Adrian'ın eski mesleğini açıkladı! Hayranlarının bile nutku tutuldu Magazin
Fazıl Say şarkıcı Cem Adrian'ın eski mesleğini açıkladı! Hayranlarının bile nutku tutuldu