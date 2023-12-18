Yağışlar İstanbulluların yüzünü güldürdü. Barajlar doldu

Sağanak yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu. İstanbul'un barajlarında 1 ay önce doluluk oranı yüzde 17,65'e kadar gerilemişti.

YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU

İstanbul'da Aralık ayında yağan yağmurlar İstanbulluların yüzünü güldürecek cinsten. Çünkü o yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu ve hatta doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı.

Alibey barajında 1 ay önce yüzde 18.4 olarak ölçülen doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün 59.17'ye yükseldi. Istanca barajında ise bu doluluk oranı yüzde 100'e geldi.

ALİBEY BARAJINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59.17'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3.5'e kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 28.37'ye ulaştı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek Istırancalar oldu. Yüzde 19.11'li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 100 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

Elmalı yüzde 86.88

Ömerli yüzde 67,05

Darlık yüzde 59,66

Alibey yüzde 59,17

Istırancalar yüzde 100

Büyükçekmece 35,82

Terkos 34,53

Sazlıdere 28,37

Kazandere 37,79

Papuçdere 24,52