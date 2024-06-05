Yağışlar kuruyan göle can suyu oldu

Van Gölü'nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 0.6 kilometrekare genişliğe sahip Heybeli Gölü, tekrardan doldu.

Yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurumuş olan gölde, etkili olan yağışlar nedeniyle gölü tekrar doldurdu.

KUŞLAR YENİDEN GELDİ

Göl, kuşlara da yeniden ev sahipliği yapmaya başlarken, cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri oldu.

"GÖLÜMÜZ TEKRAR ESKİ HALİNE DÖNDÜ"

Heybeli Gölü'nün çevresi ise hayvanlar için otlanma alanı olurken, açıklamada bulunun Orhan Emen isimli vatandaş, “Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak bu sene yağışlar nedeniyle gölümüz tekrar eski haline döndü. Çok iyi bir durum. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.