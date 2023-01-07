7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

THK'nin 20 milyonluk arazisini 7 milyona kim aldı

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır büyük iddia... Başarır, 2013 yılında ekspertiz değeri 20 milyon TL olan THK Üniversitesi'ne ait arazinin Ünsal Ban'ın rektörlüğü döneminde 7 milyon TL'ye satıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:24
Takip Et

Yağma Hasan'ın böreği. THK'nın 20 Milyonluk arazisini 7 milyona kim aldı

THK'nin 20 milyonluk arazisini 7 milyona kim aldı
+
Aa
-

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin arazisi peşkeş mi çekildi. İddia CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ait . CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in yayımladığı videonun ardından tutuklanan ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban hakkında "Ünsal Ban’ın rektörlüğü döneminde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki skandalların ne yazık ki sonu gelmiyor" dedi.

Başarır, 2013 yılında ekspertiz değeri 20 milyon TL olan THK Üniversitesi'ne ait arazinin Ünsal Ban'ın rektörlüğü dönemindeki 2015 yılında 7 milyon TL'ye satıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili mahkeme kararlarını paylaşan Başarır, şunları kaydetti:

“Ünsal Ban’ın rektörlüğü döneminde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki skandalların ne yazık ki sonu gelmiyor. Sahte diploma iddiasından sonra şimdi de 2013 yılında ekspertiz değeri 20 milyon TL olan üniversiteye ait Ankara’daki arazinin 2015 yılında 7 milyon TL gibi komik bir rakama satılması var. Bu, arazinin satışı değil arazinin peşkeş çekilmesidir.

Yapılan bu usulsüzlükler Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edilmiş ve arazinin üniversiteye geri verilmesi karara bağlanmıştır. Ayrıca üçüncü şahıslara ait bağımsız bölüm tapularından doğan mağduriyetlerin giderilmesi, ihalede yetkisiz ve temelde geçersiz işlem yapan, iradeyi fesata uğratan şahıslara yöneltilmesine karar verilmiştir. Peki bu iradeyi fesata uğratan şahıslar arasında kimler var; tabi ki en başta AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın eşi Ünsal Ban var.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
7.01.2023 09:40
Yatlar katlar ne ile alınacak.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
1
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
3
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
4
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
5
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
6
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Genç Parti İl Başkanı'nın aracına silahlı saldırı
﻿Genç Parti İl Başkanı'nın aracına silahlı saldırı
﻿Genç Parti İl Başkanı'nın aracına silahlı saldırı
﻿Kilis Musabeyli SYDV geçici 2 işçi alacak
﻿Kilis Musabeyli SYDV geçici 2 işçi alacak
﻿Kilis Musabeyli SYDV geçici 2 işçi alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak
﻿Kırıkkale Sulakyurt SYDV geçici 2 işçi alacak
﻿Kırıkkale Sulakyurt SYDV geçici 2 işçi alacak
﻿Kırıkkale Sulakyurt SYDV geçici 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.