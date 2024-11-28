Yağmur elektrik altyapısını çökertti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yağmur elektrik altyapısını çökertti

Şanlıurfa'da meydana gelen hafif yağmur elektrik kesintilerine sebep oldu. Patlayan trafo ve elektrik kabloları bir çok mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Şanlıurfa'da yaşanan hafif yağmur elektrik kesintilerine neden oldu. Patlayan trafo ve elektrik kabloları bir çok mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Şanlıurfa'da yağan hafif yağmur elektrik altyapısını çökertti. Yağmura dayanamayan bir çok trafoda arıza yaşandı. Elektrik direklerinin bağlantı noktaları ile telleri alevler sardı. Kesintilere neden olan arızalar, bir çok mahalleyi karanlığa gömdü. Her gün saatlerden kesilen enerji, vatandaşları çileden çıkardı.

SAATLERCE ELEKTRİKLER GELMİYOR

Elektriksiz kalan vatandaşlar, arıza kaydı oluşturdu. Saatlerce ekiplerin gelmesini bekleyen vatandaşlar, Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerine tepki gösterdi. İl genelindeki elektrik kesintileri aralıklarla devam ediyor.

Yağmur elektrik altyapısını çökertti

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