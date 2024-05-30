Yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez atasözünün anlamı nedir?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez atasözünün anlamı nedir?

Yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bazen, olumlu ve yararlı olan şeylerin bile, bireylere fayda sağlamadığına dikkat çekilir. Bu durum, çoğunlukla kişilerin şanssızlık veya maddi kısıtlamalar nedeniyle yararlı kaynaklardan yoksun kalmasını ifade eder.

Çevresindekilere yardım etmek istemeyen kişileri anlatmak amacıyla da kullanılmaktadır.

Faydası dokunmasın diye her olaydan kendisini çekenleri ifade eder.

YAĞMUR OLSA KİMSENİN TARLASINA DÜŞMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez, o kadar ketum ve kimseye faydası dokunsun istemeyen biri..."

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