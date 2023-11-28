Yağmur sonrasında yollar bir anda köpürdü. Görenler şaşkına döndü

Bodrum'da kara yoluna dökülen kimyasal, yağmurla köpük haline geldi.

KAYNAK: DHA
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Yağmur sonrasında yollar bir anda köpürdü. Görenler şaşkına döndü 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yoluna dökülen kimyasal, yağış sonrası köpüğe dönüştü.

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Yağmur sonrasında yollar bir anda köpürdü. Görenler şaşkına döndü 2

Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi'nde yağmurla kara yolunda köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

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Yağmur sonrasında yollar bir anda köpürdü. Görenler şaşkına döndü 3

Bölgeye gelen ekipler, kar görünümü oluşan yolda temizlik çalışması yaptı. Sürücüler kayganlaşan yolda kaza yapmamak için dikkatli ilerledi.

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Yağmur sonrasında yollar bir anda köpürdü. Görenler şaşkına döndü 4

Ekipler, bölgede inceleme başlattı. Köpüğe dönüşen kimyasalın türü araştırılıyor.

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Yağmur sonrasında yollar bir anda köpürdü. Görenler şaşkına döndü 5
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