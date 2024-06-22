Yağmur ve sel nedeniyle 21 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yağmur ve sel nedeniyle 21 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijer'i vuran kötü hava koşulları ülkede çok sayıda kişinin hayatını doğrudan etkiledi.

Nijer İçişleri Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı rakamlara göre, ülkede üç haftadan uzun süredir devam eden sağanak yağış ve seller 21 kişinin ölümüne neden olurken yaklaşık 6.000 kişi de ciddi şekilde etkilendi.

Bakanlık ayrıca fırtınada çöken evlerde 8 kişinin boğulduğunu, 13 kişinin de öldüğünü açıkladı. Yetkililer devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, fırtınalardan dolayı 26 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 4.000 büyükbaş hayvanın telef olduğunu duyurdu.

Nijer'in merkezindeki Maradi bölgesinin, yağış sezonun başlangıcından en çok etkilenen bölge olduğunu ve söz konusu bölgede 14 kişinin öldüğünü söylediler.

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