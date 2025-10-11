İstanbul’da meydana gelen sağanak yağış ile birlikte trafik kilitlendi. İBB’nin trafik yoğunluğu haritasına göre trafik yoğunluğu saat 16.02 itibari ile yüzde 83’e ulaştı.

Trafik yoğunluğu hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve köprülere çıkan yollarda artarak devam ediyor.

Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Maltepe, Ataşehir ve Kartal çevrelerinde trafik bazı yollarda durma noktasına geldi. Üsküdar ve Kadıköy’de ise trafik oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor.

Avrupa Yakası’nda ise Beylikdüzü’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar devam eden yoğun trafik bazı bölgelerde adeta kilitlendi.