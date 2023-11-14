Yağmurlu günlerde nasıl makyaj yapılmalı

Sonbahar yağmurlarıyla makyajınızın bozulmasını istemiyorsanız, yağmurlu günler için makyaj önerilerine göz atabilirsiniz. Unutmayın saçlarınızdan sonra yağmurun ilk temas edeceği yer, cildiniz...

Krem allık

Yağmurla boğuşurken yüzünüzden akıp gitmeyecek bir renge ihtiyacınız var. Krem allık, bu havalar için biçilmiş kaftan...

Primer

Yağmurun makyajınızı mahvetmesine izin vermeyin. Yapmanız gereken tek şey; makyaj bazı ile bir zemin hazırlayarak, makyajınızı sabitlemek... Makyajınızın akıp gitmemesini istediğiniz her an makyaj bazlarından yardım alabilirsiniz.

Fondöten yerine BB

Yağmurlu havalarda BB krem kullanmak; hem cildinizde ağırlık yapmaz, hem de ince yapısı nedeniyle daha uzun süre dayanır.

Dayanıklı maskara

Akmış göz makyajına veda edin! Yağmurlu havalarda güzelliğinizden ödün vermek istemiyorsanız, suya dayanıklı maskara tercih edin.