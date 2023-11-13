Yağmurlu havalar için saç modelleri

Topuz

Saçınızı topuz yapmak, nemin saç telleri arasına girmesini engeller. Böylelikle yağmurlu havada kabarmış saçlarla dolaşmak zorunda kalmazsınız.

At kuyruğu

Yağmurlu havada enseden yapacağınız at kuyruğu günün kurtarıcısı niteliğinde. Bir de şapka ile tamamladığınızda artık fırtına çıksa sizi etkilemez.

Örgü

Örgü saç modelleri şık görünmenin en kolay yollarından biri. Güne başlarken saçlarınıza biraz vakit ayırarak yapacağınız sıkı bir örgü, tüm gününüzün rahat geçmesini sağlar.

Aksesuar kullanımı

Saçlarınızı at kuyruğu veya salaş bir topuz yapıp üzerine takacağınız bir fular ile hem şık hem de dertsiz saçlara kavuşabilirsiniz.