İsrail geçtiğimiz 2 yılda Gazze’de düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu 67 binden fazla sivilin ölümüne neden olurken yaklaşık 1 milyon Gazzeli ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan çoğu çocuk yüzlerce Gazzeli ise açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybederken Birleşmiş Milletler bölgede ‘kıtlık’ ilan etti.

7 Ekim 2023’te Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrası Gazze’yi yerle bir eden saldırıların emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında ‘soykırım’ suçlaması ile soruşlturma başlatıldı ve hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Netanyahu, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na taraf olan ülkelerden birine gitmesi durumunda tutuklanabilecek.

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıları Hamas’ı ortadan kaldırmak için başlattığını iddia etse de tüm dünyadan Filistinlilerin soykırıma maruz kaldığını belirterek protestolar düzenledi. Ancak İsrail yönetimi, özellikle ABD Başkanı Trump’ın desteği ile saldırılara devam etti.

TRUMP’IN PLANI SONRASI ATEŞKES İMZALANDI

ABD Başkanı Trump, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına son vermesi için bir plan ortaya koydu ve söz konusu planının ilk aşaması olarak İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasına vardı. Ateşkesin uyarınca taraflar bugün esir takası gerçekleştirdi.

Esir takasının gerçekleştiği gün İsrail parlamentosunda kürsüye çıkan Trump, Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile adeta zafer çığlıkları attı ancak 2 İsrailli milletvekilinin protestosuna maruz kaldı. Trump protestoya ‘Çok etkiliydi’ şeklinde yanıt verdi.

NETANYAHU KİMLERLE BERABER?

İsrail Başbakanı Netanyahu, özellikle Avrupa’da büyük tepkilerle karşılaşırken safına aşırı sağcı ve İslam düşmanı kesimleri katmaya çalıştı. Netanyahu ile birlik olan aşırı sağcılar başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da İslam düşmanlığının körüklenmesinin önünü açtı.

Yükselen aşırı sağ ile ilgili Middle East Eye’da yayınlanan bir analizde ise Netanyahu’nun çabasının yakında Yahudi karşıtlığına dönüşebileceğinin altını çizdi. Orta Doğu politikalarında uzman olan Soumaya Ghannoushi analizinde ABD’deki Yahudilerin büyük bir çoğunluğunun İsrail’in Gazze’de savaş suçu işlediğine inandığının altını çizdi. Ghannoushi, Netanyahu’nun körüklediği nefretin Yahudilere sıçrayabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“NETANYAHU’NUN KÖRÜKLEDİĞİ NEFRET…”

“Netanyahu, Müslümanları şeytanlaştırarak ve Avrupa genelinde İslamofobiyi körükleyerek Filistin'e duyulan sempatiyi azaltabileceğine ve dünyanın vicdanını susturabileceğine inanıyor . Ancak bunu yaparken, bir zamanlar Yahudilere musallat olan güçleri serbest bırakmış oldu. Körüklediği nefret içeride kalmıyor. Değişiyor. Dolaşıyor. Bulabildiği her türlü farklılıktan besleniyor.

İroni çok acımasız. Netanyahu, İsrail'i korkuyla korumaya çalışırken, dünyanın dört bir yanındaki Yahudileri tehlikeye atıyor.

Bir koruma ittifakı kurduğunu sanıyor ama aslında zulmün ateşini körüklüyor. Bugün Müslümanların aşağılanmasına tezahürat eden aynı kalabalıklar, yarın Yahudilere de ateş açacak.”