Yahudi yerleşimci Filistinli genci öldürdü

İsrail'de 19 yaşındaki Filistinli bir genç Yahudi yerleşimci tarafından vurularak öldürüldü.

Yahudi yerleşimci Filistinli genci öldürdü

AA

İsrail vatandaşı Araplarla ilgili haberlere yer veren "Arab 48" sitesinin haberinde, İsrail'in kuzeyindeki bir Arap kasabasında 19 yaşındaki Filistinli genç Diyab Ömeri'in, Yahudi yerleşimci ile yaptığı kavga sırasında yerleşimci tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yüzlerce Filistinlinin, "soğukkanlı infaz" olarak tanımladıkları olayı protesto etmek için "Gan Ner" yerleşim bölgesinin önünde gösteri yaptığı aktarılan haberde, bölgedeki Sandele beldesinde Ömeri'nin öldürülmesini protesto etmek için bugün genel grev ilan edildiği ifade edildi.

thumbs-b-c-2823a9015fb3046e89ac943f6d7524e0.webp

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde de Filistinliyi öldüren İsraillinin, kuzeydeki Gan Ner yerleşim alanında yaşadığı bilgisine yer verildi.

Haberde, İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ömeri'nin infazı ırkçı ve alçakça işlenmiş bir suçtur. Tehlikesiz birine uzaktan ateş edilen bu suç soğukkanlılıkla işlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Son Haberler
İYİ Parti’nin seçim çadırını yakmaya çalıştılar Güncel
İYİ Parti’nin seçim çadırını yakmaya çalıştılar
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
150 milyon liralık "Ayçiçeği yağı" dolandırıcılığına 12 tutuklama Güncel
150 milyon liralık "Ayçiçeği yağı" dolandırıcılığına 12 tutuklama
Adım Farah 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Adım Farah 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon Türkiye'de. İşte Avrupa’nın kıskandığı Türkiye Ekonomi
OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon Türkiye'de. İşte Avrupa’nın kıskandığı Türkiye
Fenerbahçe'den Giresunspor maçına saatler kala flaş paylaşım: Hataya tahammülümüz yok! Spor
Fenerbahçe'den Giresunspor maçına saatler kala flaş paylaşım: Hataya tahammülümüz yok!
Sağanaktan sonra deniz havasını görenler şaşkınlık yaşadı Güncel
Sağanaktan sonra deniz havasını görenler şaşkınlık yaşadı