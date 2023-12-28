Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı. Kesik eşek başı astılar

Doğu Kudüs’te fanatik Yahudilerin, Filistinlilere yönelik çirkin saldırıları devam ediyor.

Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fanatik bir Yahudi’nin Mescid-i Aksa yakınındaki Müslümanlara ait Bab al-Rahma mezarlığına giderek kesik eşekbaşı astığı ifade edildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada ise, mezarlığa yönelik bu feci saldırıya ilişkin "akli dengesinin bozuk" olduğu iddia edilen 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği söylendi.

SAHABELERİN MEZARI OLDUĞU İDDİASI

Saldırıya uğrayan bölümde HZ. Muhammed’in sahabelerinden Şeddad Bin Evs ve Kudüs’ün fetihten sonraki ilk kadısı Ubade Bin Samit’in mezarlarının bulunduğu savunuldu.

Baskının ardından mezarlığa girişler yasaklandı. Müslümanların bölgeye girip, saldırının izlerini silme isteği de engellendi.

Öte yandan, İsrail güçleri, Mescid-i Aksa muhafızı Muhammed el-Eyyubi’yi de tutukladı.