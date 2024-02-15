Yakalanamaz denilen kadına ayılı tuzak. Kalpli Sevgililer Günü balonu dikkatini dağıttı

Güney Amerika ülkesi Peru’da Sevgililer Günü’nü fırsat bilen polis ekipleri akıllara durgunluk veren bir operasyona imza attı. Başkent Lima’da animasyon filminden esinlenen bir polis memuru, uyuşturucu sattığı belirlenen kadını yakalamak için ayı kostümü giydi.

Kadına çiçek ve çikolata götürerek operasyonu başlatan ayı kostümlü polis, suçlu kadının evinin önünde beklemeye başladı. Çiçek ve çikolatayı almak için evinden ayrılarak merdivenlerden inen kadın, sokakta işçi kılığında bekleyen diğer polisler ve ayı kostümündeki polis ve bekleyen diğer ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu satıcısı kadının gözaltına alınmasının ardından eve yapılan baskında kokain ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıl Noel’de de polis memurları benzer bir şekilde operasyon gerçekleştirerek Noel Baba kılığına girmiş ve suçluyu yakalamıştı.