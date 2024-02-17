Herkes Sevgililer Günü'nde eşine Playstation 5 hediyesi alan kadını konuşuyor. Hayat parası olana güzel

Ramazan Süzen
Herkes Sevgililer Günü'nde eşine Playstation 5 hediyesi alan kadını konuşuyor. Hayat parası olana güzel
Sevgililer Günü’nde eşine Playstation 5 hediye eden kadın sosyal medyayı salladı, yorumlar art arda geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Şubat'ta milyonlarca insan aşklarını kutladı. Vatandaşlar sevdikleriyle özel anlar paylaşmak için bir araya geldi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde paylaşılan bir video gündem oldu. Eşine Playstation 5 hediyesi alan kadın viral oldu.

Herkes kadının eşine aldığı pahalı hediyeyi konuşuyor. Kadın “Sana bir şey aldım” diyerek evin salona girdi. Eşi hediyeyi açınca Playstation 5 olduğunu görünce şoke oldu ve hemen karısına sarılıp teşekkür etti.

Öte yandan evdeki kedinin bakışları da dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Hayat parası olana güzel, Allah'ım bize de böyle bir eş nasip et inşallah, nerde böyle kadınlar" yorumlarını yaptı.

Bazı kullanıcılar ise ürünün 5 ucuz olduğunu iddia etti. Playstation özellikle erkekler için büyük ilgi odağı. Kadının ise eşine böyle bir hediye almasını görenler resmen kıskandı.

SEVGİLİLER GÜNÜ

Aşkın ve bağlılığın simgesi olarak kutlanan Sevgililer Günü,14 Şubat'ın Sevgililer Günü olarak kutlanmasının nedeni ise 14. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da popüler olan şair Geoffrey Chaucer'in eserinde romantik bir atmosferde anlatılmasıdır. Bu eserde, kuşların eş bulmak için bir araya geldiği gün olarak 14 Şubat'a atıfta bulunuluyor.

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