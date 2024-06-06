Yakalanan tırda 988 paket kaçak sigara çıktı

Doğu bölgelerinden Batı bölgelerine kaçak sigara nakliyatı planları tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen istihbarat operasyonları sonucunda, sigara nakliyatının Aksaray üzerinden bir tır aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirledi.

Ekipler, tırın plakasını ve sürücü kimliğini de tespit ederek, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde operasyon için hazır bekledi.

Tır, Adana istikametinden Aksaray sınırlarına giriş yaptığında polis ekipleri tarafından yakalandı. KOM kontrol noktasına çekilen tırda yapılan geniş çaplı aramada, tırın her köşesinden kaçak sigara çıktı; yedek mazot varilinden, çekicisine kadar her yerde sigara bulundu.

Kaçak sigaraların profesyonelce gizlenmiş olmasına rağmen, KOM ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda toplam 988 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü M.E.Ç. (27) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.