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Zeynep Bastık sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Yakalanınca kahkahayı bastılar

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile bir yıllık evliliğini bitirdikten sonra adı birçok kişiyle anılmıştı. Bastık, önceki gece ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:31
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Yakalanınca kahkahayı bastılar! Zeynep Bastık sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Zeynep Bastık sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Yakalanınca kahkahayı bastılar
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Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini resmen sona erdirmişti. 
Ayrılığın ardından adı Uraz Kaygılaroğlu ve yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşadığı yazılan ünlü popçunun adı, bu kez de müzik piyasasının yakından tanıdığı bir isimle konuşulmaya başladı. Bastık’ın adı Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi DJ Artz diye tanınan Efe Çelik'le anıldı.

YAKALANINCA KAHKAHALARLA GÜLDÜLER 

Çıkan dedikodulardan sonra sevgililer ilk kez Wu Bomonti’de görüntülendi. Gece yarısı arkadaş grubu ile mekandan çıkan aşıklar, kendilerine sorulan soruları cevaplamadı. Bastık, basın mensuplarının ısrarlı sorularına gülmekle yetindi.


 

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