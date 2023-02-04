Zeynep Bastık sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Yakalanınca kahkahayı bastılar

Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini resmen sona erdirmişti.

Ayrılığın ardından adı Uraz Kaygılaroğlu ve yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşadığı yazılan ünlü popçunun adı, bu kez de müzik piyasasının yakından tanıdığı bir isimle konuşulmaya başladı. Bastık’ın adı Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi DJ Artz diye tanınan Efe Çelik'le anıldı.

YAKALANINCA KAHKAHALARLA GÜLDÜLER

Çıkan dedikodulardan sonra sevgililer ilk kez Wu Bomonti’de görüntülendi. Gece yarısı arkadaş grubu ile mekandan çıkan aşıklar, kendilerine sorulan soruları cevaplamadı. Bastık, basın mensuplarının ısrarlı sorularına gülmekle yetindi.



