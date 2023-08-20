Yakalanınca Polis, otomobilini ezip parçaladı. Sen misin 253 kilometre hızla giden

Avustralya 110 kilometre hız sınırı bulunan yolda 253 kilometre ile yol alan sürücüye polis ibretlik bir ceza verdi. El konulan otomobil önce kepçe ile parçalandı daha sonra da prese sokarak hurdaya çevirdi.

Yakalanınca Polis, otomobilini ezip parçaladı. Sen misin 253 kilometre hızla giden

Avusturalya polisinden hız sınırına uymayan sürücüye tam bir ibretlik ceza verdi. Henüz 1 yıllık ehliyeti olan 20 yaşındaki Tarelle Lewis Charles Power-Williams, Kuzey Güney Otoyolunda 110km/s hız sınırını aştı, 254 kilometre hız yaparken yakalandı.

Sürücü polisten kaçmak, kefaleti ihlal etmek gibi bir dizi suçtan tutuklandı. Trafikten men edilen Power-Williams ayrıca tehlikeli şekilde araç kullandığı için Avustralya'da uygulanan "Hoon Sürüş Yasaları" gereği hapis cezasına çarptırıldı. Avustralya polisi Power-Williams hakkındaki davanın bir parçası olarak ruhsatsız araca el koymak için başvurdu ve aracı ezerek parçaladı.

PERVASIZ SÜRÜCÜLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

SA Polisi Trafik Hizmetleri Şubesi yetkilisi Darren Fielke, bunun bir uyarı görevi olduğunu belirtip, "Yollarımızda aşırı hızda araç kullanan sürücülerin karşılaşabileceği durum budur: Hapishane; aracın ezilip hurda metal olarak satılması ve araç kullanmaktan men. Bu, tüm sürücüler için bir uyarıdır. Yollarımızda sorumlu davranın. Bu hayat kurtaracak, sizi hapisten uzak tutacak ve aracınızı sürmeye devam edebileceksiniz. Her sürücünün davranışı diğer tüm yol kullanıcılarının güvenliğini etkiler. Yol travmasının aileler ve topluluklar üzerinde yıkıcı etkileri var ve bu sorumluluğu pervasızca göz ardı eden sürücülere müsamaha gösteremeyiz"

Parçalanan aracın kalıntıları hurdaya satılacak ve geliri Suç Mağdurları Fonu'na gidecek.

Otomobil önce kepçe ile parçalandı. Daha sonra da prese sokularak hurda haline getirildi.

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