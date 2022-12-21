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  • 7 yaşındaki çocuğun kantin hesabı yürekleri sızlattı. Yakarsa ekonomiyi yönetenleri bu çocuğun kantin hesabı yakar

7 yaşındaki çocuğun kantin hesabı yürekleri sızlattı. Yakarsa ekonomiyi yönetenleri bu çocuğun kantin hesabı yakar

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bir babayla kızı arasında geçen harçlık diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Küçük kızın hayatın henüz başındayken poğaça meyve suyu hesabı yapması izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 21:31
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Yakarsa ekonomiyi yönetenleri 7 yaşındaki çocuğun kantin hesabı yakar. 7 yaşındaki çocuğun kantin hesabı yürekleri sızlattı

7 yaşındaki çocuğun kantin hesabı yürekleri sızlattı. Yakarsa ekonomiyi yönetenleri bu çocuğun kantin hesabı yakar
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bir babayla kızı arasında geçen harçlık diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videoda baba kızına 20 lirayla 3 gün idare etmesini isteyince küçük çocuk “Baba meyve suyu meyve suyu 6 lira poğaça 4 lira bunların hepsi 10 lira yapıyor zaten. 10 liram gitti 10 lira kaldı. Su var su da bitti. Acıkıyorum kek alıyorum kek 8 lira.” ifadelerini kullandı.

Küçük kızın hayatın henüz başındayken poğaça meyve suyu hesabı yapması izleyenlerin yüreklerini sızlatırken İYİ Partili Poyraz paylaştığı videoya şu notu düştü: “Şimdi herkes elini vicdanına koyup bu videodaki kızımızın yaptığı hesabı dinlesin. Simit, poğaça, kek ve su. Hiçbir baba evladı ile bu konuşmayı yapmayacak. #AzKaldı”

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Tekin Ertürk
21.12.2022 04:50
Anne ve baba olmak için, geleceği doğru görebilmek gerekir. Yok reyizdi, emperyalilzm kapitalizmdi bunlar çok sonra gelir. Çocuk dünyaya geldi, bankada bir hesap açtırıp, 1 milyon lira koyacaksın.  
 
HUSEYIN CELIK
21.12.2022 03:35
bunlar iyi günler.önceden cocukların herzaman yedikleri içtikleri şeyler artık lüks oldu..suyu nasıl alacam diyor almanlar kıskanmaya devam etsin ekonomi uçuyor dediler enflasyonda dünya birincisiyiz  
 
Misafir
21.12.2022 01:39
Bu duruma bir baba olarak çok üzüldüm bende emekli bir babayım üstüne üslük engelli babasıyım bende çocuğumun her dediğini alamıyorum devlete kalsa verdiği maaş ile Gül gibi geçiniyoruz. Yazıklar olsu  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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