Yakılarak öldürüldüğü ortaya çıkan maden işçisi hakkında şok iddia

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında çalışırken ormanda yanmış cesedi bulunan 50 yaşındaki Afganistanlı Vezir Muhammed Nourtani’nin "böbreklerini çalmak için öldürüldüğü" iddiası ortaya atıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yakılarak öldürüldüğü ortaya çıkan maden işçisi hakkında şok iddia

Afganistanlı Vezir Muhammed Nourtani’nin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheliden E.G. (33), H. K. (45) ile A.A. (51) "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Tutuklananlardan arasında kaçak madenin sahibi, MHP Gelik Belde Başkanı H. K. da bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, öldürülen maden işçisinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, öldürülen maden işçisinin ailesiyle bugün görüştüklerini ve bu görüşmeler doğrultusunda yeni detayların ortaya çıktığını ifade etti.

20 BİN DOLAR PARA TEKLİF ETTİ İDDİASI

Aile, Vezir Mohammed Nourtani’nin olaydan birkaç gün önce maden sahiplerince arandığını ve maden yetkililerinden E.G.’nin böbrek hastası olduğu iddia edilen babası için böbreğini bağışlanması için 20 bin dolar para teklif edildiği öne sürüldü.

Avukat Şeker, “Aile, Muhammed Beyin olaydan birkaç gün önce maden yetkililerince arandığını söyledi. Maden yetkilileri ‘Benim babam çok hasta, babamın böbreğe ihtiyacı var’ diyerek işçileri aramışlar. Bu işçiler arasında öldürülen Vezir Muhammed Nourtani de var. Nourtani, arandığında teklifi redderek telefonu kapatmış.

Bu olaydan birkaç gün sonra ise Nourtani, saat 16.00’da madene gidecekken saat 13.00’da madene çağrılmış. Madende o gün çalıştığının görüntüleri var ancak daha sonra kameraların açıları değişiyor. Sonra da Nourtani’ye ne olduğu belli değil.

İşçinin ölüm haberi duyulmaya başladıktan sonra maden işçilerinden birinin oğlu madenin sahibiyle bir Zonguldak’taki caminin orada denk geliyor ve olayı soruyor. Maden sahibi de ‘Benim duyduğuma göre bıçaklamışlar ve yol kenarına atılmışlar’ diyerek yanıt veriyor.

Ailenin anlattığı şeyle bu ifade arasında bağlantı kuracak olursak olay başka bir boyuta evriyor. Eğer öldürülen işçinin üzerinde bir bıçak yarası varsa ve bundan sonra yakıldıysa böbrekler alınıp alınmadığının araştırılması gerekir. Böbrekler nerede?” ifadelerini kullandı.

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