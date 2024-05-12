Yakın savunma uzmanının tavsiye videosu güldürdü: "Abidik gubidik şeyler yapmayın"

Yakın savunma uzmanı Engin Deniz Karadağ, silah doğrultulan kişilerin yapmamasını istediği hareketleri gösterip "abudik gubidik" şeyler yapmayın dedi. Silah tehdidi altındayken panikle hareket etmemeye ve mantıklı davranmaya çağırdı.

Karadağ'ın videosu, sosyal medyada viral ve birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Kimi kullanıcılar, bu tür durumlarda panikle davranmanın sorunu daha da büyütebileceğini belirtirken, kimi kullanıcılar da Karadağ'ın tavsiyesinin doğru ve mantıklı olduğunu vurguladı.