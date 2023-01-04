Eczaneleri bekleyen büyük tehlike. Yakında ilaç alacak eczane de kalmayacak

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ilaç ve aşı yokluğu ile randevu sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlaç ve aşı yokluğunun halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Bulut, AKP iktidarının sağlıkta yaşanan bu sorunları görmezden geldiğini söyledi.

"Bugün eczanelerde 4 ilaçtan bir tanesi yok durumda. 300'e yakın ilaç piyasada yok, 700'e yakın ilaç da stok seviyesinin altında" diyen Bulut, vatandaşın, hastanede hekim eksikliği nedeniyle istediği zamanda muayene olamadığını da söyledi.

AŞILAR DA BULUNAMIYOR

Hekimlerin, yurt dışına kaçarak çözüm bulduğunu, 2 eczaneden birinin de kapanma noktasına geldiğini belirten Bulut, piyasadaki döviz kuru ile ilaç kuru arasındaki farkın çok olduğunu belirtti.

Bulut, ilaçtaki krizin devam edeceğine işaret ederek "Şu anda avro kuru ortalama 20 lira ama ilaçtaki kur oranı 10,75. Geçen yıl 3 defa zam yapıldı ama sorun çözülemedi" diye konuştu.

CHP'li Bulut, hepatit B, verem, tetanos, kuduz aşılarının bulunurluğunun da azaldığını kaydetti.