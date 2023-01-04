4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eczaneleri bekleyen büyük tehlike. Yakında ilaç alacak eczane de kalmayacak

Eczaneleri bekleyen büyük tehlike. Yakında ilaç alacak eczane de kalmayacak

CHP'li Bulut, iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi altında olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 19:00
Takip Et

Yakında ilaç alacak eczane de kalmayacak. Eczaneleri bekleyen büyük tehlike

Eczaneleri bekleyen büyük tehlike. Yakında ilaç alacak eczane de kalmayacak
+
Aa
-

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ilaç ve aşı yokluğu ile randevu sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlaç ve aşı yokluğunun halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Bulut, AKP iktidarının sağlıkta yaşanan bu sorunları görmezden geldiğini söyledi.

"Bugün eczanelerde 4 ilaçtan bir tanesi yok durumda. 300'e yakın ilaç piyasada yok, 700'e yakın ilaç da stok seviyesinin altında" diyen Bulut, vatandaşın, hastanede hekim eksikliği nedeniyle istediği zamanda muayene olamadığını da söyledi.

AŞILAR DA BULUNAMIYOR

Hekimlerin, yurt dışına kaçarak çözüm bulduğunu, 2 eczaneden birinin de kapanma noktasına geldiğini belirten Bulut, piyasadaki döviz kuru ile ilaç kuru arasındaki farkın çok olduğunu belirtti.

Bulut, ilaçtaki krizin devam edeceğine işaret ederek "Şu anda avro kuru ortalama 20 lira ama ilaçtaki kur oranı 10,75. Geçen yıl 3 defa zam yapıldı ama sorun çözülemedi" diye konuştu.

CHP'li Bulut, hepatit B, verem, tetanos, kuduz aşılarının bulunurluğunun da azaldığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
5
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
6
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
7
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.