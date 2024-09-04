Yakıt deposunda uyuşturucu ticareti

Kaynak: İHA
Yakıt deposunda uyuşturucu ticareti

Şanlıurfa'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aramada, aracın yakıt deposunda gizlenmiş 11 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucunun kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Son Haberler
TCDD iş ilanı açtı! İşte alınacak personel sayısı
TCDD iş ilanı açtı! İşte alınacak personel sayısı
Türk Eczacıları Birliği Başkanı: İnternette satılan ilaçların hepsi sahte
Türk Eczacıları Birliği Başkanı: İnternette satılan ilaçların hepsi sahte
X TV uygulaması kullanılmaya başlandı
X TV uygulaması kullanılmaya başlandı
Traktörün altında can verdi
Traktörün altında can verdi
Krunic'in gidişini böyle kutladılar. Fenerbahçeli taraftarlar şaşkına çevirdi
Krunic'in gidişini böyle kutladılar. Fenerbahçeli taraftarlar şaşkına çevirdi