Yakıt deposunda uyuşturucu ticareti

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Aramada, aracın yakıt deposunda gizlenmiş 11 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucunun kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.